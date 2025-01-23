Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı başlayan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin isimlerini açıkladı.

Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:

  1. Dilara Ermanoğlu
  2. Alya Turan
  3. Müge Turan
  4. Vedia Nil Apak
  5. Ferda Apak
  6. Eslem Uyanık
  7. Nehir Sarıtaş
  8. Ömür Kotan 
  9. Enes Gültekı̇n
  10. Mehmet Cem Doğan
  11. Ayşe Maya Doğan
  12. Habibe Çetı̇z
  13. Vedat Çetı̇z
  14. Mine Akı̇şli
  15. Şenol Akı̇şli
  16. Alican Boduroğlu 
  17. Ebru Boduroğlu
  18. Elif Naz Boduroğlu
  19. Kürşat Yıldız
  20. Nergiz Yıldız
  21. Eren Bağcı
  22. Ayşemin Elif Doğan
  23. Ahmet Çetı̇z
  24. Doğa Doğan 
  25. Mert Doğan
  26. Mavi Doğan 
  27. Ceren Yaman Doğan
  28. Müge Suyolcu
  29. Pera Suyolcu
  30. Atakan Yalçın
  31. Demir Tüzgı̇ray
  32. Yılmaz Sarıtaş
  33. Can Tokcan
  34. Gülçin Akı̇şli
  35. Doruk Sarıtaş
  36. Duygu Doğan
  37. Derin Yalçın
  38. Atıl Enis Tokcan
  39. Atlas Kaan Tokcan
  40. Kemal Tokcan
  41. Rümeysa Gültekı̇n
  42. Özüm Karataşlı
  43. Esat Çetı̇z
  44. Kıvanç Güngör 
  45. Kerem Güngör
  46. Lalin Doğan
  47. Ayşe Neva Türkmen
  48. Nedim Türkmen
  49. Oya Kanpolat
  50. Yasemen Boncuk Tüzgı̇ray
  51. Ala Dora Türkmen
  52. Yüce Ata Türkmen
  53. Burcu Güngör
  54. Pelin Güngör
  55. Dila İnal
  56. Defne Arkadaş 
  57. Ela İnal
  58. Esra Nazı̇k
  59. Bilal Gültekı̇n
  60. Zehra Sena Gültekı̇n
  61. Sümeyye Güner
  62. Bekir Sadık Gültekı̇n
  63. Muhammed Selim Gültekı̇n
  64. Yusuf Sinaneddin Gültekı̇n
  65. Alya Altın
  66. Kübra Altın
  67. Yiğit Gençbay
  68. Defne Tüzgı̇ray
  69. Erhan Tüzgı̇ray
  70. Alp Mercan
  71. Feray Kanpolat
  72. Sedat Çetı̇z 
  73. Seden Nurgül Dayı
  74. Süleyman Dayı
  75. Ela Dayı
  76. Buse Dayı 
  77. Şevval Şahı̇n
  78. Laura Kurtınadze

Yangın hızla yayıldı

Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki beş otelden biri olan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak günü sabaha karşı 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

Otelin ana giriş kapısına göre eksi bir, arka giriş kapısına göre ise dördüncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu otelde gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı.

Yangın sırasında panikleyen yurttaşlar, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı.

Yangın ancak 11 saatlik çalışma sonucu söndürülebildi.

Can kaybı | Savcılık 79; Adalet Bakanlığı 78

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grant Kartal Otel’deki can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında “Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir” denildi.

51 kişiden 39’u taburcu edildi

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, yaralı 51 kişinin sağlık durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. Açıklamada otel yangını faciasında yaralanan 51 kişiden 39’unun taburcu edildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında biri ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir” denildi.

11 kişi gözaltına alındı

Yaşananların ardından soruşturma başlatıldı ve işletme sahibi, şirket genel müdürü, otel müdürü ile Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili dört başmüfettiş ve altı savcı görevlendirildi.

Bina mühürlendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi.

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Yangında büyük hasar gören Grand Kartal Otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Grand Kartal Otel’in apar topar yıkılmak istendiğine dikkat çekerek “Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi