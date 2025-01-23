Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı başlayan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin isimlerini açıkladı.

Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:

Dilara Ermanoğlu Alya Turan Müge Turan Vedia Nil Apak Ferda Apak Eslem Uyanık Nehir Sarıtaş Ömür Kotan Enes Gültekı̇n Mehmet Cem Doğan Ayşe Maya Doğan Habibe Çetı̇z Vedat Çetı̇z Mine Akı̇şli Şenol Akı̇şli Alican Boduroğlu Ebru Boduroğlu Elif Naz Boduroğlu Kürşat Yıldız Nergiz Yıldız Eren Bağcı Ayşemin Elif Doğan Ahmet Çetı̇z Doğa Doğan Mert Doğan Mavi Doğan Ceren Yaman Doğan Müge Suyolcu Pera Suyolcu Atakan Yalçın Demir Tüzgı̇ray Yılmaz Sarıtaş Can Tokcan Gülçin Akı̇şli Doruk Sarıtaş Duygu Doğan Derin Yalçın Atıl Enis Tokcan Atlas Kaan Tokcan Kemal Tokcan Rümeysa Gültekı̇n Özüm Karataşlı Esat Çetı̇z Kıvanç Güngör Kerem Güngör Lalin Doğan Ayşe Neva Türkmen Nedim Türkmen Oya Kanpolat Yasemen Boncuk Tüzgı̇ray Ala Dora Türkmen Yüce Ata Türkmen Burcu Güngör Pelin Güngör Dila İnal Defne Arkadaş Ela İnal Esra Nazı̇k Bilal Gültekı̇n Zehra Sena Gültekı̇n Sümeyye Güner Bekir Sadık Gültekı̇n Muhammed Selim Gültekı̇n Yusuf Sinaneddin Gültekı̇n Alya Altın Kübra Altın Yiğit Gençbay Defne Tüzgı̇ray Erhan Tüzgı̇ray Alp Mercan Feray Kanpolat Sedat Çetı̇z Seden Nurgül Dayı Süleyman Dayı Ela Dayı Buse Dayı Şevval Şahı̇n Laura Kurtınadze

Yangın hızla yayıldı

Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki beş otelden biri olan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak günü sabaha karşı 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

Otelin ana giriş kapısına göre eksi bir, arka giriş kapısına göre ise dördüncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu otelde gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı.

Yangın sırasında panikleyen yurttaşlar, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı.

Yangın ancak 11 saatlik çalışma sonucu söndürülebildi.

Can kaybı | Savcılık 79; Adalet Bakanlığı 78

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grant Kartal Otel’deki can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında “Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir” denildi.

51 kişiden 39’u taburcu edildi

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, yaralı 51 kişinin sağlık durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. Açıklamada otel yangını faciasında yaralanan 51 kişiden 39’unun taburcu edildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında biri ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir” denildi.

11 kişi gözaltına alındı

Yaşananların ardından soruşturma başlatıldı ve işletme sahibi, şirket genel müdürü, otel müdürü ile Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili dört başmüfettiş ve altı savcı görevlendirildi.

Bina mühürlendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi.

Yangında büyük hasar gören Grand Kartal Otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Grand Kartal Otel’in apar topar yıkılmak istendiğine dikkat çekerek “Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir” açıklamasını yaptı.