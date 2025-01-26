Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekipleri döner kavşakta drift atan sürücüye 67 bin TL para cezası uyguladı.

Drift, ehliyetsiz araç kullanımı ve diğer ihlaller

Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'ndeki döner kavşakta drift yaparken güvenlik kameraları tarafından tespit edilen aracın plakası belirlendi. Jandarma, sürücünün adresine giderek, drift yapmak nedeniyle 46 bin 392 TL, ehliyetsiz araç kullanmak nedeniyle 18 bin 667 TL ve muayenesiz araç kullanmak nedeniyle 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 67 bin 236 TL para cezası uyguladı.

Araç trafikten men edildi

Ayrıca, sürücünün aracına 60 gün süreyle trafikten men cezası verildi. Bu ceza, trafikteki güvenliği sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.