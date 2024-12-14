Antalya’nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde D-400 karayolunda zincirleme bir kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kaza nasıl meydana geldi?

Keşefli Mahallesi D-400 karayolunda, Ali Ö.'nün kullandığı 07 HCT 08 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Mustafa Y.'nin kullandığı 34 CRZ 497 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Y.’nin aracı, karşı şeritte ilerleyen Mıke Brenneke’nin kullandığı 34 DBV 643 plakalı araca çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada, Mıke Brenneke, Filiz Brenneke ve Elke Brıgıtte Lehman’ın durumunun stabil olduğu bildirilirken, Ali Ö. ve Beate Murer’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yalnızca Mustafa Y. yaralanmadan kurtuldu.

Kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı

Kazaya neden olan Mustafa Y., nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.