İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında “rüşvet almaya aracılık etmek”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “haksız mal edinme” suçlamaları kapsamında verilen gözaltı kararının ardından Antalya’da teslim oldu.

Görevden uzaklaştırma ve soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arslan’ın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Suçlamalar ve gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti. Soruşturma çerçevesinde İlker Arslan, ilgili makamlar tarafından teslim alınarak adli işlemler için gözaltına alındı.