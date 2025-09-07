Gram altın fiyatı kritik eşik olan 5.000 TL’ye yaklaştı. Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılar için altın, gümüş, dolar ve kripto para piyasasındaki teknik seviyeleri paylaştı ve Kasım ayına kadar sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

Borsa İstanbul’da hareketli hafta

BIST 100 Endeksi haftayı 10.729 puandan kapattı. Memiş, 10.650 seviyesine gerilediğinde yüzde 50 alım sinyali verdiğini ve yıl sonu hedefini 11.800–12.000 puan olarak açıkladı.

Dolar ve uzun vadeli yatırım

Dolar kuru haftayı 41,24 TL’den kapattı. Memiş, 42–43 TL arası dalgalanmaların normal olduğunu belirterek hedefin 45 TL olduğunu ifade etti. Uzun vadeli yatırımın sağlıklı olacağını vurguladı.

Altın ve gümüşte kritik seviyeler

Ons altın 3.587 dolar, gram altın ise 4.800 TL seviyesinde. Memiş, gram altın için kritik bantların 4.500 – 4.650 – 4.800 – 5.000 TL olduğunu belirtti ve 5.000 TL kapısının artık açıldığını söyledi.

Gümüşte ons fiyatı 28,89 dolardan 41,41 dolara, gram gümüş ise 32,81 TL’den 55 TL’ye yükseldi. Memiş, gümüşte 55 TL hedefinin zaten gerçekleştiğini ve bundan sonrası için yatırımcıya bonus kazanç sağlayacağını ifade etti.

Bitcoin ve altcoin beklentisi

Bitcoin 107–108 bin dolar aralığında alım fırsatı sunuyor. Memiş’in hedefi 127.500 dolar. Altcoinlerde de kötümser olmadığını belirtti.

Uzun vadeli yatırım ve strateji

Memiş, “Gerçek paramız altın ve gümüştür. 2030 yılına hazırlık yapıyoruz. Doların rezerv para niteliği zayıflıyor, Çin yuanı ve Rus rublesi güçleniyor” diyerek yatırımcıları uzun vadeli düşünmeye çağırdı.