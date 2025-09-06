Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Soruşturmanın detaylarının gizli tutulması, kamuoyunda merak uyandırırken, İlker Arslan’ın yerine kimin atanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görevden uzaklaştırma kararıyla birlikte, Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde geçici olarak yetkilendirme yapılması bekleniyor. Soruşturmanın seyri ve detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılması öngörülüyor.