Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 6 Eylül’de İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Arslan’ın, Fazlı A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine karıştığı iddia ediliyor.

Gözaltı kararının nedeni

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Arslan hakkında “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

İddialara göre, Arslan’a veya ailesine para transferi yapıldığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A.’ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi. Soruşturma, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanması sonrası genişletildi.

Soruşturmanın kapsamı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu tespit edildi. Başsavcılık, Arslan’ın soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını istedi.

İlker Arslan kimdir?

1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı olarak mezun oldu.

İlk görevini Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde yaptı.

Kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu.

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanlığı yaptı.

2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Ezgi Eygi’yi andı İçeriği Görüntüle

16 Ağustos 2024’te Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Sivas doğumlu olup, evli ve üç çocuk babasıdır.