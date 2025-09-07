Diyarbakır Eğil İlçe Başkanı Ali Bingöl ve yönetimi, İYİ Parti’den istifa ederek toplu olarak AK Parti’ye katıldı. Yeni üyeler için düzenlenen rozet takma törenine AK Parti temsilcileri katıldı.

Toplu istifa ve katılım

İYİ Parti Eğil İlçe Başkanı Ali Bingöl ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri partilerinden istifa etti. İstifanın ardından tüm teşkilat, AK Parti saflarına katılarak yeni üyelik sürecini başlattı.

Rozet töreni

Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı ve 26. dönem Urfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ile AK Parti Eğil İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay, yeni üyelere parti rozetlerini taktı. Tören, partinin saha çalışmalarını güçlendirme hedefiyle gerçekleşti.

AK Parti’den açıklama

AK Parti Eğil İlçe Başkanı Umay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendilerine partimize hoş geldiniz diyor, hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. AK Parti salon partisi değildir, saha partisidir, halkın partisidir. Partimizi güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.