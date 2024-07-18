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Yaralı lar Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Eylül Mira Yıldırım, 6 yaşındaki Çağlar Ege Yıldırım ile 59 yaşındaki Sevgi Yıldırım, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Sudenaz Yalçın, Öykü Miray Yalçın, Beyza Tapdıgov, Aynur Burak, Büşra Burak, Selçuk Yıldırım, Sevgi Yıldırım, Sevginaz Yıldırım, Nazlı Yıldırım, Çağlar Ege Yıldırım ve Eylül Mira Yıldırım yaralandı.

Genelkurmay Başkanı Gürak, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü

Gülnur Yalçın'ın kullandığı 41 GB 619 plakalı otomobil ile Tuncay Yıldırım yönetimindeki 35 DVA 11 plakalı otomobil, Ağlasun Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

BURDUR (AA) - Antalya - Isparta kara yolunda iki otomobil in çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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