Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirilen Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda önemli gündem maddeleri ele alındı. Toplantıda 142 madde görüşülürken, Başkan Böcek'in Sarısu Mesire Alanı ile ilgili yaşanan ihale sorunlarına dair açıklamaları dikkat çekti.

Şehitler ve kadın teğmenler için taziye ve tebrik

Toplantının açılışında, Başkan Böcek operasyonlarda hayatını kaybeden askerler için rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Ayrıca, 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin isimli vatandaş için de taziye mesajı verdi. Böcek, "Narin kızımızın cansız bedenini bu hale getirenleri lanetliyorum, kınıyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Böcek, Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarını birincilikle bitiren kadın teğmenlere de övgüde bulundu. Bu başarıyı Mustafa Kemal'in askerleri olarak tanımlayan Böcek, Andımız'ın kaldırılmasına karşı olduğunu belirterek, “Ben Andımız'la büyüdüm, 19 Mayıs'la, 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla, Cumhuriyet Bayramı'yla büyüdüm” dedi.

Sarısu mesire alanı ihalesi ve muhalefet

Sarısu Mesire Alanı ile ilgili yaşanan ihale sorunlarına dikkat çeken Böcek, muhalefet meclis üyelerinden destek istedi. “Menderes Türel döneminde Büyükşehir Belediyesi Sarısu'yu D tipi mesire alanına geçirmek için 15 milyon 340 bin lira yatırdı” diyen Böcek, ilk ihale bedelinin 14 milyon lira olduğu ve iptal edildiğini belirtti. İkinci ihalede ise bedelin 24 milyon liraya yükseldiğini ve bu bedelle ihalenin kazanıldığını ancak henüz onaylanmadığını söyledi.

AK Parti grubuna çağrı

Böcek, AK Parti grubuna seslenerek, “Bu millet bunların hepsini görüyor, yapmayın. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ayrım yapmadan çalışıyorum” şeklinde konuştu. Vekillerden bu sorunun çözülmesini isteyen Başkan Böcek, “Bu para milletin parası, Muhittin Böcek'in değil” diyerek, destek talep etti.

Toplantının sonuçları

Toplantının sonunda 44 meclis maddesi karara bağlanırken, 98 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Böcek’in çağrıları ve meclis toplantısındaki açıklamaları, Antalya kamuoyunda geniş yankı buldu.