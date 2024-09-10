Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi, sağlık hizmetlerinde önemli bir adım attı. Sağlık Bakanlığı’nın destekleriyle Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan yeni hemodiyaliz ünitesi, hasta kabulüne başladı. Bu yeni tesis, bölgede yaşayan diyaliz hastalarına büyük bir rahatlık sunacak.

Yeni hemodiyaliz ünitesi

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi’nde kurulan hemodiyaliz ünitesi, toplamda 6 diyaliz cihazıyla hizmet vermeye başladı. Bu cihazlardan 5’i aktif olarak kullanılabilirken, 1’i ise yedek olarak hazır bulunuyor. Ünitenin açılmasıyla birlikte, Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ndeki mevcut 5 diyaliz hastasına daha kaliteli hizmet sunulacak.

Açılış töreni ve konuşmalar

Açılış töreninde konuşan Kastamonu İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Özgür Yılmaz, Pınarbaşı ilçesine yapılan bu önemli yatırımı duyurdu. Yılmaz, “Pınarbaşı ilçe tarihinde ilk defa olarak haftanın Salı ve Perşembe günleri dahiliye uzmanı görevlendiriliyor. Ayrıca, Devlet Hizmet Yükümlülüğü atamasıyla ilçeye 7 yeni hekim kazandırdık. Yaz aylarında artan nüfusa acil sağlık hizmetleri sunabilmek için Horma Kanyonu bölgesine bir UMKE ekibi görevlendirildi. Bu süreçte destek olan Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya teşekkür ederiz” dedi.

Vali Meftun Dallı ise, Pınarbaşı Devlet Hastanesi bünyesindeki hemodiyaliz merkezinin açılışında önemli destekler sağlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya teşekkür etti. Dallı, “Pınarbaşı’daki hastalar, bu merkez sayesinde büyük bir zaman kaybından ve sıra beklemekten kurtulacaklar. Hemodiyaliz merkezi bulunan ilçelerimizin sayısı 10’a çıktı. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış ve geziler

Konuşmaların ardından, Vali Meftun Dallı ve beraberindeki heyet, hemodiyaliz ünitesinin açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından heyet, ünitenin içini gezdi ve burada tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.