Bunlar da ilginizi çekebilir

Milli haltercilerden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 6 madalya

Milli haltercilerden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 6 madalya

Bu yaz 22 branşta düzenlenecek spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squath, güreş, masa tenisi, satranç, yüzme, buz pateni, fitness, su cimnastiği, pilates, aerobik ve zumba branşları yer alıyor.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi'nin ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’ kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik 22 branşta düzenleyeceği yaz dönemi spor okulları kayıtları 24 Haziran Pazartesi başlıyor. ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın her çocuğun istediği branşta temel eğitim alması ve yetişkinlerin sporu gündelik yaşamın bir parçası haline getirmesi üzerine kurulu ‘sporda toplumcu yaklaşım modeli’nin en büyük organizasyonlarından spor okullarında yaz dönemi başlıyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.