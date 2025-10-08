Antalya'da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Antalya turizminde şok gözaltılar

Turizm sektörünü sarsan gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen mali suç ve kripto para operasyonuyla ortaya çıktı.

Serik’te çok sayıda otelin sahibi olan bir oteller grubunun yönetim kurulu başkanı H.D. ile Kemer’de lüks tesisleri bulunan bir holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, şüphelilerle birlikte söz konusu otellerde görev yapan 4 üst düzey yöneticinin de ifadeleri alınmak üzere İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

Kara para soruşturması da genişliyor

Ayrı yürütülen kara para aklama dosyasında ise uluslararası tur operatörü N.K. ile kardeşi E.K. gözaltına alındı.

Her iki şüphelinin de İstanbul’da sorgulandığı, dosyanın kripto para transferleri ve yurtdışı bağlantılı mali hareketler açısından incelendiği belirtildi.

Soruşturmanın hem turizm hem de finans sektöründe yeni isimleri kapsayacak şekilde genişletilerek sürdürüldüğü kaydedildi.

Turizm yatırımları ve sağladıkları istihdamla bilinen iş insanlarının peş peşe gözaltına alınması, Antalya turizm camiasında büyük yankı uyandırdı.

Sektör temsilcileri, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtirken, gözaltıların Antalya’daki turizm yatırımlarını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu.