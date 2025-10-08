Aydın’ın Söke ilçesinde görev yapan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ş.G. ile Bağımsız Meclis Üyesi M.G.’nin Kuşadası’ndaki bir eğlence mekanında tartışma yaşadığı öne sürüldü.

Eğlence mekanında tartışma iddiası

Aydın’ın Söke ilçesinde görev yapan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ş.G. ile bağımsız meclis üyesi M.G.’nin, geçtiğimiz hafta sonu Kuşadası’nda bulunan bir eğlence mekanında tartışmaya karıştıkları iddia edildi.

Yerel kaynaklara göre, her iki meclis üyesi de arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası’nda bulunan bir mekana gitti.

Tartışma sonrası mekandan ayrıldılar

İddiaya göre, mekanda yaşanan sözlü bir gerginlik üzerine güvenlik görevlileri tarafları dışarı çıkardı. Olayın ardından Ş.G. ve M.G.’nin mekandan ayrıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda meclis üyelerinin tartışmada sert ifadeler kullandığı iddia edilirken, taraflardan konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Resmî açıklama bekleniyor

Yaşanan olayın ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nın konuya ilişkin değerlendirme yapacağı öğrenildi.

Parti kaynakları, olayın netleşmesi için taraflardan rapor istendiğini belirtirken, soruşturma veya disiplin süreci hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.