Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Başkan Böcek Tutuklanmıştı

Antalya’da belediyeye yönelik ilk operasyon geçtiğimiz temmuz ayında yapılmış, bu kapsamda CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Son operasyonun, devam eden soruşturmanın yeni bir aşaması olduğu belirtiliyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında da yeni gelişmeler yaşanıyor. 19 Mart’tan bu yana 7 kez operasyon düzenlenirken, sabah saatlerinde belediyeye reklam ihaleleriyle ilgili ikinci bir operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 13 şüpheli yakalanırken, Özer Yıldız isimli bir kişinin firari olduğu bildirildi.

Savcılıktan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasının ardından çeşitli ihalelerde yolsuzluk yaptığı iddia edildi. Açıklamada, Çetin’in yakın çevresine ait şirketler üzerinden organize ettiği ihalelerden maddi çıkar sağladığı, bu süreçte kamu zararına yol açtığı ifade edildi.

Yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve çalışanı hakkında “örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından işlem yapıldığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.