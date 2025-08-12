Karşıyaka Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde bünyesindeki anaokullarında bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri; Mavibahçe Anaokulu, Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulu, Muzaffer İzgü Anaokulu ve Zeliha Mehmet Beydağı Anaokulu’nda yürüttüğü yenileme çalışmalarıyla okulları yeni döneme hazır hale getiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; boya, badana, tadilat ve diğer bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve okulların 1 Eylül 2025 tarihinde eğitim öğretime hazır olması planlanıyor.

“Çocuklarımız en iyi koşullarda eğitim almalı”

Mavibahçe Anaokulu’nu ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çocukların çağdaş, sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim almalarının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Başkan Ünsal, “Amacımız yalnızca fiziki yenileme yapmak değil; aynı zamanda çocukların hayal gücünü besleyecek, öğrenmeye teşvik edecek sıcak ve ilham verici ortamlar oluşturmaktır. Eğitim kurumlarımızı bu vizyonla dönüştürüyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anaokulları çağdaş eğitim için yenileniyor

Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki anaokulları, yeni dönemle birlikte yüzlerce çocuğa modern eğitim metotları, uzman eğitmenler ve geliştirilmiş fiziki koşullar altında hizmet verecek. Belediye yetkilileri, bu çalışmaların çocukların sağlıklı gelişimine ve öğrenme süreçlerine katkı sağlayacağını belirtti.

Belediye tarafından yürütülen yenileme programı tamamlandığında, anaokullarının tümünde öğrenciler daha güvenli, daha hijyenik ve daha donanımlı ortamlarda eğitim hayatına başlayacak.