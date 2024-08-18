Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyü, nadir görülen bir doğal fenomenle karşı karşıya. Köyün arazileri, okyanus ve yanardağ etrafında görülen lav cüruflarıyla kaplandı. Köylüler, arazilerinde sıkça lav cüruflarıyla karşılaştıklarını ve bunun tarımı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Erdal Hatip adlı köylü, bölgedeki tarım arazilerinde cürufların yaygın olduğunu ve bu durumun tarımı zorlaştırdığını ifade etti.

Köy halkı, bölgedeki dağın asırlar önce aktif bir yanardağ olduğuna inanıyor. Ancak, uzmanlar bu cürufların kilometrelerce öteden geldiğini belirtiyor. Lav cüruflarının ne zaman oluştuğu konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, köy halkı bu doğal oluşumların uzun zamandır var olduğunu düşünüyor.

Tarım ve av sorunu

Lav cürufları, köylülerin tarım faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Tarım yapılan arazilerde sıkça karşılaşılan cüruflar, tarım sürecinde sorunlara yol açıyor. Ayrıca, dağın eteklerinde oluşan doğal gölde avcılara yönelik tehlikeler de mevcut. Gölün bataklık yapısı nedeniyle avcılar bazen zorluklarla karşılaşıyor; 1980'lerde bu gölde bir kişinin boğulduğu belirtiliyor.

Turizme kazandırma

Erdal Hatip, bölgedeki lav cüruflarının ve doğal gölün turizme kazandırılmasını önerdi. Hatip, "Bu alan, dikkatli bir şekilde araştırılıp, uygun şekilde turizme kazandırılırsa hem bölge ekonomisine katkı sağlayabilir hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekebilir" dedi. Ayrıca, köyün etrafında yapılan kazılarda sürekli lav cüruflarına rastlanması, bu bölgenin doğal ve tarihi önemini vurguluyor.

Köy halkı, bu doğal oluşumlarınon turizme kazandırılması ile hem bölgenin ekomik gelişimine katkıda bulunmayı hem de doğal güzelliklerini korumayı umuyor.