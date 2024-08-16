Gökçe, “Lastik tamir etmek pilav yapmaktan daha kolay” diyerek mesleğine duyduğu güveni ve sevgiyi dile getiriyor.

Antalya'da tamirhaneye gelen sürücüler, lastik tamircisinin bir kadın olduğunu gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ancak, Mümine Gökçe, bu alanda ne kadar yetenekli ve deneyimli olduğunu kısa sürede kanıtlıyor. Yaklaşık 25 yıldır eşiyle birlikte işlettiği tamirhanede, son 6-7 yıldır aktif olarak lastik tamiri yapan Gökçe, erkeklerin egemen olduğu bu sektörde başarılı bir kadın olarak dikkat çekiyor.

"Lastik tamiri pilav yapmaktan daha kolay"

İlk başta tamirhaneye gelen müşterilerle ilgilendiğini söyleyen Gökçe, zamanla işi öğrenmeye karar verip kendini geliştirdiğini belirtiyor. "Aracı yukarı kaldırmak, lastiği sökmek, sorunu bulmak, tamir etmek ve yerine tekrar takıp teslim etmek hiç zor değil" diyen Gökçe, işine duyduğu tutkuyu açıkça ortaya koyuyor.

Bazı müşterilerin, kendisini ilk gördüklerinde işi yapıp yapamayacağı konusunda tereddüt ettiğini belirten Gökçe, "Erkek müşteriler, 'Acaba yapabilir mi?' diye düşünüyor. Hatta bazen yaptırmak istemeyenler bile çıkıyor. Ancak bir kere lastiklerini tamir edince, işçilikten memnun kalıp sürekli müşterim oluyorlar. Kadın şoförler ise beni görünce hoşlarına gidiyor" diyor. Gökçe, kadınların istediği her işi yapabileceğini vurgularken, "Lastik tamir etmek, evde pilav yapmaktan daha kolay. Lastiği söküp tamiratını yapıp yerine takmam 5 dakika sürüyor" ifadeleriyle özgüvenini sergiliyor.

Müşterilerden tam not

Tamirhaneye patlak lastiğini tamir ettirmek için gelen taksi şoförü Nihat Cengiz, Gökçe'nin işine duyduğu sevgiyi ve insanlara olan ilgisini överek, "Pek alışık olmadığımız bir durum ama Mümine Hanım hem işini severek yapıyor hem de gelen insanlara ilgi alakası çok iyi. Yolda bile kalsam lastiğimi buraya getirip yaptırıyorum. İlk geldiğimde acaba yapabilir mi diye düşündüm, çünkü güç isteyen bir iş. Ama Mümine Hanım bu işi iyice öğrenmiş ve artık aşina olmuş," diye konuştu.

Diğer bir müşteri, Harun Ekin ise Gökçe'yi ilk gördüğünde biraz tereddüt ettiğini fakat zamanla işini ne kadar iyi yaptığını fark ettiğini belirtiyor. "Her lastiğimiz patladığında buraya geliyoruz. İlk gördüğümde bir bayanın bu işi yapmasına tereddütle yaklaştım ama sonradan hiçbir tereddüt kalmadı. Çünkü işini çok iyi yapıyor ve müşterilerini güler yüzle karşılıyor. Yıllardır burası ile çalışıyoruz," dedi.

Mümine Gökçe, erkeklerin egemen olduğu bir alanda, kadınların da ne kadar başarılı olabileceğini gösteren örneklerden biri olarak ilham vermeye devam ediyor.