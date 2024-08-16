Yeni sezon öncesi Süper Kupa maçında Galatasaray’ı 5-0 geçerek unutulmaz bir galibiyet alan Beşiktaş ligin ilk haftasında da Samsunspor’u 2-0 geçmişti. Pazar günü oynayacağı Antalyaspor hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta bir yandan da defans hattına yapılacak takviye bekleniyor. Gabriel Paulista ve Emirhan topçu harici defans hattına takviye yapmayan siyah beyazlılar savunmaya bir transfer daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İspanya medyasından Sport, siyah beyazlıların Barcelona’nın 20 yaşındaki stoperi Mikayil Faye için Katalan kulübüne 10 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü. Barça’nın, geçen yıl Hırvatistan’ın NK Kustosija takımından 1.5 milyon Euro’ya aldığı Senegalli futbolcuyla İnter ve Porto kulüpleri de ilgileniyor.