Antalya'da, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası artan göçle birlikte, Rus ve Ukraynalılara ait kaçak eğitim kurumları büyük bir sorun haline geldi. Son olarak Konyaaltı ilçesinde, 'oyun evi' adı altında işletilen ve anaokulu ile kreş olarak kullanılan 3 kaçak okul daha tespit edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı inceleme, bu okulların herhangi bir resmi kayda veya ruhsata sahip olmadığını ortaya koydu.

Kaçak okulların faaliyetleri

Konyaaltı'nda tespit edilen kaçak okullar, sosyal medya ve web siteleri aracılığıyla reklam yaparken, Türk okullarını kötüleyen broşürler bastırarak dikkat çekti. Broşürlerde, Rus ve Ukraynalı ailelere yönelik eğitim fırsatları öne çıkarılırken, Türk okulları düşük kaliteli ve pahalı olarak tanıtıldı.

Türk eğitim kurumlarını kötüleyen broşürler

Kaçak okulların dağıttığı Rusça broşürlerde, eğitim kalitesinin Türk okullarından çok daha yüksek olduğu iddia ediliyor. Broşürlerde, özel Türk okullarının üç katı daha ucuz ve on kat daha kaliteli eğitim sunduğu belirtiliyor. Ayrıca, Rus okullarının resmi bağlılık ve sertifikasyon vaatleri de vurgulanıyor.

Yetkililerin tepkisi ve önlemler

Eğitim işverenleri, ruhsatsız ve kayıt dışı faaliyet gösteren bu kaçak okulların sektörde ciddi sorunlar yarattığını belirtti. Konyaaltı'nda bir Türk kurs merkezi içindeki Rus okulu kapatıldı, ancak diğer kaçak okulların faaliyetleri devam ediyor. Yetkililer, kaçak eğitim kurumlarına karşı mücadelelerinin hızlandırılmasını ve etkili bir denetim mekanizması kurulmasını talep ediyor.

İhbar ve başvurular

Eğitim sektörü temsilcileri, kaçak okul ve kreşlerle ilgili şikayetlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve il-ilçe müdürlüklerine iletilmesini ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını öneriyor. Çevresinde bu tür kaçak kurumları tespit edenlerin, yetkililere bilgi vermeleri isteniyor.