Tarihteki ilk kadın eylemi

1828 yılında İzmirli kadınlar, ekmek fiyatlarındaki artışa karşı 3 gün boyunca sokaklarda eylem yaptı. Bu eylem, ekmek zammının geri çekilmesiyle sonuçlandı ve tarihteki ilk kadın eylemi olarak kayıtlara geçti. İzmirli kadınlar, tarih boyunca güçlü bir direniş ve dayanışma örneği sergiledi.

Şehrin en eski saat kulesi Konak'ta değil

Konak Saat Kulesi'ne rağmen, İzmir'deki en eski saat kulesi Alsancak Garı'ndadır. İngilizler tarafından 1890'da inşa edilen bu kule, Aydın-İzmir demir yolunun tamamlanmasının ardından yapıldı. Konak Saat Kulesi ise 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine 1901'de yaptırılmıştır.

Ünlü Antik Yunan filozoflarının düşünceleri İzmir'de şekillenmiş

İzmir, Antik Yunan filozoflarının yaşadığı bir şehir olarak bilinir. Homeros, Xenophanes, Heraklit ve Anaxagoras gibi ünlü isimler İzmir ve çevresinde yaşamış ve düşüncelerini burada şekillendirmiştir.

İzmir ve rakı

1923 yılında İzmir'de geçen bir anekdota göre, Atatürk'ün bir garsona Yunan Kralı Konstantin'in İzmir'i işgal edip etmediğini sorduğu ve rakı içip içmediğini öğrenmek istediği anlatılır. Rakı, İzmir'in kültüründe önemli bir yer tutar.

"Takvimler 1923... Adres Kordon. Naim Palas. Cumbada oturuyor Sarışın Kurt. Sevmez fazla yemeği. Leblebi var önünde. Garson titriyor, çünkü çocuk Rum.



Sesleniyor Gazi, şefkatli...'Vre Dimitri' diyor: 'Gel bakayım.' Çocuk 'Buyur Paşam.' diyor, 'ş'lere dili dönmeyen, kırık dökük Türkçesiyle. 'Sizin Kosti...' diyor, işgal sırasında kasıla kasıla İzmir'e gelen Yunan Kralı Konstantin'i kastederek, 'Geldi mi buraya?'



-Geldi Paşam.



-Oturdu mu bu masaya?



-Oturdu paşam.



-Güneş batarken rakı içti mi?



-İçmedi Paşam.



-E o zaman sormadın mı be çocuk, ne halt etmeye almış İzmir'i?"

Göztepe-Karşıyaka derbisi rekoru

1980-81 sezonundaki derbi, hem Türkiye liglerinin seyirci rekorunu hem de dünya ikinci ligi seyirci rekorunu kırmıştır. Stadyum, 80.000'in üzerinde insanla dolmuştu. Bu rekabetin yanı sıra, Göztepe ve Karşıyaka arasında tatlı bir dostluk ve rekabet öyküsü de bulunmaktadır.

İncil'deki yedi kutsal kilise

İzmir bölgesinde bulunan Yedi Kutsal Kilise, Hristiyanlığın ilk yedi kilisesini temsil eder. Bunlar Efes (Selçuk), İzmir (Smyrna), Bergama (Pergamon), Salihli (Sardes), Alaşehir (Philadelphia), Denizli (Laodikeia) ve Akhisar (Thyateira) olarak sıralanır. Philadelphia'dan alınan isim, ABD'deki Philadelphia şehriyle bağlantılıdır.

Kleopatra güzelliği ve İzmir bağlantısı

Mısır Kraliçesi Kleopatra, 188 yılında Romalı general Antonius ile birlikte Efes'te tatil yapmıştır. Bu ziyaret, Kleopatra'nın güzelliğine olan düşkünlüğü ve büyük aşkı ile bağlantılıdır.

Türkiye'nin tek tiyatro köyü

Bademler Köyü, Türkiye'deki tek tiyatro bulunan köydür. 80 yıldır faaliyet gösteren bu köy tiyatrosu, Urla'da bulunmaktadır.

Zübeyde Hanım'ın anıt mezarı

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarı İzmir-Karşıyaka'dadır. 14 Ocak 1923'te İzmir'de vefat eden Zübeyde Hanım'ın mezarı, Ferik Osman Paşa Camii avlusundadır ve her zaman ziyaretçilerini kabul etmektedir.

'Güzel İzmir' olarak anılırdı

Antik çağlarda Efes, İyonya'nın İncisi olarak biliniyordu. İzmir, bu dönemde 'Güzel İzmir' olarak anılmıştır.

İlk mermer kent

Bugün gezilen Efes, M.Ö. 300 yıllarında Büyük İskender'in generallerinden Lisimahos tarafından kurulmuştur. Tümüyle mermerden yapılan bu şehir, ilk mermer kent olarak bilinir.

İzmir ve Selanik kardeş gibidir

İzmir ve Selanik, benzer özellikleriyle tanınan iki kardeş şehir gibidir. Her iki şehir arasında kültürel ve tarihi benzerlikler bulunur, ve mübadele döneminde birçok insan bu iki şehir arasında göç etmiştir.

1945 Öncesi İzmir

1945'e kadar İzmir, Türkiye'nin ikinci büyük şehriydi. Bu dönemdeki göçler, İzmir'in büyüklüğünü ve önemini pekiştirmiştir.

Artemis Tapınağı

Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, M.Ö. 7. yüzyılda inşa edilmiştir. Tapınak, M.Ö. 356'da Herostratus tarafından yakılmıştır. Bugün sadece birkaç mermer blok kalmıştır.

2 salgında toplam 70.000 kişi hayatını kaybetti

1676 yılında İzmir'de yaşanan büyük veba salgını yaklaşık 30.000 kişinin ölümüne yol açtı. 1812-1815 yılları arasında yaşanan bir diğer salgın ise 40.000'den fazla insanın ölümüne neden oldu.

İzmir'i tamamen yok eden yangınlar

İzmir, tarih boyunca birçok büyük yangın geçirmiştir. 1688 ve 1742 yıllarındaki yangınlar kenti tamamen yok etmiştir. 1922'deki büyük yangın ise şehir merkezinin büyük bir kısmını tahrip etmiştir.

İzmir Saat Üç

Nobel ödüllü şair Tomas Tranströmer'in "İzmir Saat Üç" adlı şiiri, İzmir'in şaire etkisini yansıtır. Şair, İzmir'den çok etkilenmiştir.

İzmir bir prensese benzer

Victor Hugo, İzmir'i bir prensese benzetmiş ve şehir hakkında övgü dolu sözler söylemiştir. Bu betimleme İzmir'in dünya edebiyatındaki yerini ve güzelliğini vurgular.

İzmir bir prensestir



Çok güzel küçük şapkasıyla.



Mutlu ilkbaharlar durmaksızın



Onun çağrısına yanıt verir.



Nasıl vazo içindeki çiçekler gülümserse,



O da denizler arasından ışıldar.



Hatta Arşipel*'in yaratılışından çok daha tutkulu.

- Victor Hugo

*Arşipel: Ege Denizi'nin Antik Çağ'daki adı.

İzmir'i görmezsen eksik kalırsın

Aristo, Büyük İskender'i İzmir'i görmeden eksik kalacağını söyleyerek uyarıda bulunmuştur. Bu, İzmir'in antik dönemdeki önemini ve etkisini gösterir.

Herodot ve Atatürk'ün İzmir yorumları

Tarihçi Herodot, İzmir'i "en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde" kurulduğunu söylerken, Atatürk İzmir'i "kirli ayağın basamayacağı kutsal bir toprak" olarak tanımlamıştır. Bu yorumlar, İzmir'in tarihi ve kültürel önemini vurgular.