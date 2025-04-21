Antalya’da denize açılan Savaş Kaptan’ın teknesine köpek balığı saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Antalya’da balık tutmak için oğluyla birlikte denize açılan Savaş Kaptan, teknesine yaklaşan köpek balığıyla karşılaştı. Savaş Kaptan, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kıyıdan yaklaşık 3 km uzaklıkta yaşanan bu olayda köpek balığının türü hala netleşmedi.

Köpek balığı tekneye saldırdı

Savaş Kaptan ve oğlu, Antalya’nın denizlerinde balık tutmak üzere denize açıldılar. Ancak, beklenmedik bir şekilde, tekneye doğru yaklaşan bir köpek balığı, sanal çapaya saldırarak büyük bir sürpriz yarattı. Bu korkutucu anlar, Savaş Kaptan tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Köpek balığının türü belirlenemedi

Savaş Kaptan, köpek balığının türünü net bir şekilde tespit edemediğini belirtti. Sosyal medyada ise bu türün mako köpek balığı olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Akdeniz’de köpek balığı görülme oranı artıyor

Akdeniz’de balıkçılar zaman zaman köpek balıklarıyla karşılaşmaktadır. Ancak bu olay, köpek balığının gösterdiği saldırganlık nedeniyle korku yaratmış ve bu türün daha da tedirginlik uyandırmasına sebep olmuştur. Özellikle kıyıdan uzaklaşanlar için bu tür bir karşılaşma endişe verici bir durum oluşturuyor.