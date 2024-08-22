Genç kadın, cami görevlisinin kapıyı açmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Olayın gelişimi

Dün gece saat 23.00 sıralarında, Antalya’nın Teomanpaşa Mahallesi'nde bulunan Elmalılı Hamdi Yazır Camii’nde yaşanan olay, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bir ihbarla ortaya çıktı. İhbarcı, caminin kapısının kilitli olduğunu ve içeride bir kişinin mahsur kaldığını belirtti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları

Ekipler, caminin ikinci katındaki bayanlar bölümünde genç bir kadının kilitli kaldığını tespit etti. İtfaiye ekipleri, caminin balkonlarına çıkarak, kilitli kapıyı açma çalışmalarına başladı. Bu sırada genç kadın, pençeyi açarak polis ve itfaiye ekipleriyle iletişim kurmayı başardı.

Cami görevlisinin müdahalesi

Genç kadının kilitli kaldığı camiye gelen görevli, kapıyı açarak kadını bulunduğu yerden çıkardı. Çevredeki apartman sakinleri, olan biteni balkonlardan izleyerek meraklarını giderdiler.

Güvenlik ve sosyal medya

Kilidi açılarak camiden çıkarılan genç kadın, yüzünü göstermemek için büyük çaba sarf etti. Geç saatte camide nasıl kilitli kaldığıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Olayın ardından, genç kadın polis otosuna bindirilerek işlemler için emniyete götürüldü.