Kazdağları Milli Parkı, artan orman yangını riski nedeniyle Balıkesir ve Çanakkale sınırlarındaki ziyaretçilere kapatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, 31 Ekim 2024 tarihine kadar Kazdağı Milli Parkı'na giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kazdağları'nda yangın riski artıyor

Sıcaklıkların 35 dereceyi aştığı ve nem oranının yüzde 30'un altına düştüğü bu günlerde, orman yangınları riski en üst seviyeye çıktı. Özellikle kuzeydoğudan saatte 30 kilometre hızla esecek olan poyraz rüzgarları, bölgedeki yangın tehlikesini artırıyor. Bu kritik dönemde, Balıkesir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda, Kazdağı Milli Parkı'ndaki tüm giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Sınırlı alanlara giriş izni

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu yasağın Yaylatepe Çadırlı Kamp alanı ve Altınoluk Cam Seyir Terası gibi bazı izinli işletme alanları ile buraya ulaşımı sağlayan yol güzergahlarını kapsamadığı belirtildi. Ancak bu alanlar dışında kalan milli park bölgesi, yangın riskini azaltmak amacıyla tamamen kapatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü, ziyaretçileri uyararak, bölgede yangın tehlikesinin devam ettiğini ve alınan önlemlere uyulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların park alanına izinsiz girmemeleri, yangın riskini artırabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamaları gerektiği önemle hatırlatıldı.