Antalya’da dört noktada orman yangını başladı

Antalya’nın Aksu, Muratpaşa, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde aynı gün içinde orman yangınları çıktı. Aksu ve Muratpaşa’daki yangınlar yerleşim yerlerine yakın olduğu için evler tahliye edildi. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından hızla müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti

Yangınların yerleşim alanlarına yaklaşması vatandaşlarda paniğe yol açtı. Ellerinde hortumlarla kuru otları sulayarak alevlerin evlere sıçramasını önlemeye çalışan vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı.

Bülent Ersoy’un villası yangına maruz kaldı

Manavgat ve Muratpaşa’da alevler, sanatçı Bülent Ersoy’un Güzeloba Mahallesi’ndeki villasına da sıçradı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale etti. Ersoy’un yangından son anda kurtulduğu, durumunun iyi olduğu bildirildi. Villada bulunan sahne kostüpleri ve mücevherlerin zarar görmemesi için danışmanları büyük çaba sarf etti.

Yangınlar kontrol altına alınırken yeni noktalar çıktı

Aksu, Muratpaşa ve Manavgat yangınları ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ancak Perge Antik Kenti yakınlarında ve Gazipaşa ilçesinde yeni yangınlar çıktı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, bu yangınların henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Perge Antik Kenti zarar görmedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aksu’daki yangının Perge Antik Kenti’ne sıçradığı iddialarını yalanladı. Yangının antik kente zarar vermediği, ilgili kurumların koordineli çalışması sayesinde yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Muratpaşa’daki yangınla ilgili 1 kişi gözaltında

Muratpaşa ilçesinde çıkan yangınla bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Yangınlarla mücadelede polis ve orman ekipleri koordineli şekilde görev yapmaya devam ediyor.

Karabük’te devam eden yangınlara müdahale sürüyor

Karabük’ün Safranbolu, Ovacık ve çevresindeki orman yangınları 23 Temmuz’dan bu yana devam ediyor. Yaklaşık 1000 kişi tahliye edilirken, 363 araç ve 1386 personelle söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bölgede 1 kişi yangın çıkarmak şüphesiyle gözaltına alındı.