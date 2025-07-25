Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Mauro Icardi, sahalara beklenenden erken dönmek için yoğun çaba harcıyor. Öte yandan, Alvaro Morata ile arasında yaşanan gerginlik de sona erdi.



Icardi dönüş için gün sayıyor

7 Kasım 2024’te oynanan Tottenham maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mauro Icardi, sezon öncesi hazırlık kampında bireysel çalışmalarını hızlandırdı.

Normal şartlarda 24 Ağustos’taki Kayserispor maçında forma giymesi beklenirken, Arjantinli yıldız hedefini öne çekti.

8 Ağustos’ta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında sahada olmayı amaçlayan Icardi, kulüp doktorları tarafından günlük olarak takip ediliyor.

“Taraftarı çok özledim”

Icardi yaptığı açıklamada, “Ligin ilk maçında sahada olmak istiyorum. Taraftarı çok özledim. Elimden geleni yapıyorum,” ifadelerini kullandı.

Teknik heyet, oyuncunun motivasyonundan memnun olduğunu belirtirken, sakatlık sürecinin planlanandan hızlı ilerlediğini kaydetti.

Morata ile gerginlik sona erdi

Sezon sonu kutlamalarında yaşanan tartışma sonrası gündeme gelen Icardi-Morata gerginliği de tatlıya bağlandı.

İki futbolcunun, yönetimin ve teknik ekibin de devreye girmesiyle aralarındaki sorunu çözdüğü öğrenildi.

Kulüp içinden edinilen bilgiye göre, ikili arasında artık herhangi bir problem bulunmuyor.

Galatasaray’da moraller yükseldi

Yeni sezon öncesi kadroda birlik havasının yeniden sağlanması, sarı-kırmızılı taraftarları da sevindirdi.

Okan Buruk’un hücum planında kilit rol oynayan Icardi’nin erken dönüş ihtimali ve Morata ile yaşanan sorunun çözülmesi, takıma olumlu yansıdı.