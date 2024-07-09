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Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Aytar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde Batuhan Aytar'ın (28) kullandığı 29 AAT 638 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve ismi öğrenilmeyen sürücünün yönetimindeki 07 D 1679 plakalı otobüsle çarpıştı.

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