Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan kazada bir otomobil, elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5039 Sokak'ta, Cumartesi Pazarı önünde meydana geldi. Çevre yolu istikametine gitmekte olan Serkan M.’nin kullandığı 07 LRE 72 plakalı otomobil, Hatice Ö.’nün sürdüğü elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralandı.

Sağlık durumu ve müdahale

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Hatice Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.