Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapmak için çalışmalara başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de istikrarsız bir performans sergileyen Beşiktaş, stoper mevkisini güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad’da forma giyen Luiz Felipe’ye yöneldi.

27 yaşındaki İtalyan savunmacı, 2023-24 sezonunda Real Betis’ten Al Ittihad’a 22 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Fanatik'te yer alan habere göre oyuncunun sezon arasında Suudi Arabistan’dan ayrılmak istediği ve birçok Avrupa kulübünün de kendisiyle ilgilendiği iddia ediliyor.

Avrupa devleriyle yarış

Beşiktaş’ın Luiz Felipe için girişimlerini hızlandırdığı belirtilirken, oyuncuya Real Betis, Juventus ve Napoli gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinin de talip olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, rekabetin yüksek olduğu bu transferde bir adım öne geçmeyi hedefliyor.

Beşiktaş’ın transfer stratejisi

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt’e 2-1 mağlup olarak grubu 28. sırada tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig'deki kötü gidişatına ise Fenerbahçe galibiyetiyle son vermişti. Ocak transfer döneminde savunma hattına yapılacak bu önemli takviye, hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da takımın performansını artırmayı hedefliyor.