4 yaşındaki İsmail Uçar'a ait mezarın hikâyesi, yıllar önce yaşanan trajik bir kazayı gün yüzüne çıkardı. İsmail’in ablası Zekiye Yanıç, kardeşinin yanarak öldüğünü ve bu acının annelerinin hayatına mal olduğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Kaderine terk edilen mezarın hikayesi

Aksu ilçesinde bulunan ve mezarlık duvarının dışında kalan bir çocuk mezarı, görenlerin içini acıtan bir görüntü oluşturuyordu. Mezarlık yapılırken sahipsiz olduğu düşünülerek duvarın dışında bırakılan mezarın, 1964-1968 yılları arasında yaşamış İsa oğlu İsmail Uçar’a ait olduğu ortaya çıktı.

Yanarak hayatını kaybetti

Zekiye Yanıç, kardeşi İsmail Uçar'ın 4 yaşındayken evde çıkan bir yangında ağır şekilde yanarak hayatını kaybettiğini anlattı. Yanıç, o dönemde köylerinde elektrik ve su olmadığını, annelerinin odun ateşinde yemek pişirdiğini belirtti. Talihsiz kaza, İsmail’in çorba dolu kazanı üzerine devirmesiyle başladı. Yanarak ağır yaralanan İsmail, 41 gün boyunca hastanede tedavi gördü ancak ne yazık ki hayatını kaybetti.

Mezarı annesinin yanına taşınmak isteniyor

İsmail Uçar’ın ablası Zekiye Yanıç, kardeşinin mezarını haberlerde gördüklerinde büyük bir şok yaşadıklarını söyledi. Ailesi, mezarın Antalya'dan alınarak Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Değirmenözü mevkiinde bulunan annesinin mezarının yanına taşınmasını istiyor. Yanıç, kardeşinin mezarını köye götürerek annesinin kucağına koymak istediklerini belirtti.

Annenin yürek burkan vasiyeti

Zekiye Yanıç, annelerinin, İsmail’in yanarken üzerinde olan giysinin mezarının baş ucuna gömülmesini vasiyet ettiğini ve bu acıyı hiçbir zaman unutamadığını anlattı. Yanıç, annesinin, "Ölünce baş ucuma koyun" dediği kardeşinin giysisini sakladığını söyledi. Annesinin yıllarca bu acıyı içinde taşıdığını ve sonunda üzüntüden vefat ettiğini dile getirdi.

Mahalle muhtarı da seferber oldu

Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Teslime Yılmaz, mezarın sahiplerinin bulunmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yılmaz, imkansızlıklar nedeniyle o dönem mezarın Aksu’da kaldığını ve şimdi ise ailenin bu mezarı alarak memleketlerine götürmek istediğini söyledi.