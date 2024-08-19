Bankanın bu dönemdeki tercihleri, Türkiye finans piyasalarının yabancı yatırımcı gözünde nasıl değerlendirildiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

BofA’nın en çok alım yaptığı hisseler

12-16 Ağustos haftasında BofA'nın Borsa İstanbul’da en çok alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

Yapı Kredi (YKBNK): 526,2 milyon TL

Türk Hava Yolları (THYAO): 497,4 milyon TL

Koç Holding (KCHOL): 409,4 milyon TL

İş Bankası C (ISCTR): 337,4 milyon TL

Yiğit Akü (YIGIT): 181,1 milyon TL

Bu hisselere yönelik yüksek işlem hacmi, BofA’nın Türkiye piyasalarına olan güveninin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Bankanın büyük yatırımlar yaptığı bu hisseler, genellikle güçlü finansal yapıları ve geleceğe dönük büyüme potansiyelleri ile tanınıyor.

BofA’nın en çok satış yaptığı hisseler

Öte yandan, BofA'nın aynı dönemde en çok satış yaptığı hisseler ise şu şekilde belirlendi:

Garanti BBVA (GARAN): -753,8 milyon TL

Bim Mağazalar (BIMAS): -339,9 milyon TL

Tüpraş (TUPRS): -257,6 milyon TL

Koza Altın (KOZAL): -211,5 milyon TL

Ereğli Demir Çelik (EREGL): -192,2 milyon TL

BofA’nın bu satışları, piyasa koşullarına göre risk azaltma stratejisi olarak değerlendirilebilir. Satış yapılan hisseler genellikle mevcut piyasa koşullarına bağlı olarak kısa vadeli belirsizlikler veya kazanç gerçekleştirme amacıyla elden çıkarılmış olabilir.

Neden önemli?

Bank of America Corporation, ABD’nin en büyük finansal kuruluşlarından biri olarak, küresel piyasalarda önemli bir rol oynar. BofA’nın Borsa İstanbul’daki işlemleri, Türkiye’ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu alım-satım hareketleri, Borsa İstanbul’da yatırım yapan diğer kurumlar ve bireysel yatırımcılar için de yol gösterici olabilir.