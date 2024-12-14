Antalya'nın Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024 tarihinde yaşanan olayda, Kıvanç Şensöz, sosyal medya üzerinden eşinin fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle Eşref Yunus Yıldırıcı'ya tek yumruk attı. Yıldırıcı, aldığı darbenin ardından hayatını kaybetti.

Sosyal medya krizi ve tehditler

Sanık Kıvanç Şensöz, yabancı uyruklu eşi ile birlikte çiçekçilik yapıyordu. Eşinin çiçeklerle çekilmiş fotoğrafını Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında gören Şensöz, 11 Ekim 2024 tarihinde maktulü arayarak tehditlerde bulundu. Şensöz, Yıldırıcı'ya “Sizin faturanızı çekeceğim” şeklinde tehditler savurdu. Yıldırıcı, fotoğrafların kardeşi tarafından paylaşıldığını söyleyerek durumu sakinleştirmeye çalıştı, ancak tehditler devam etti.

Öldüren yumruk ve sonrası

Olayın gerçekleştiği gün, Şensöz, Yıldırıcı ile buluştuğunda herhangi bir uyarıda bulunmadan, bir anda Yıldırıcı'ya tek yumruk attı. Yıldırıcı yere düştü, ancak sanık bununla yetinmeyip yere düşen Yıldırıcı'ya üç kez tekme attı ve ardından şahsı iki eliyle kaldırarak tekrar yere düşürüp kaçtı. Yıldırıcı, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Sanığa müebbet hapis talebi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.