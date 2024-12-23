Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün turuncu kod ile uyardığı sağanak yağış nedeniyle Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodlu uyarısı sonrasında AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi’nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yağışların etkileri ve alınacak önlemler değerlendirildi.

Eğitime ara verildi

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Şahin, 19 Aralık Salı günü itibarıyla Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Şahin, “Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin can güvenliği her şeyden önemli. Bu nedenle tedbir amacıyla taşımalı eğitimi 1 gün durdurduk,” dedi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, sağanak yağış ve fırtına riskine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını, dere yataklarından uzak durmalarını ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını tavsiye etti. Ayrıca, Antalya genelinde kriz merkezlerinin 24 saat görev başında olacağı bildirildi.