Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 12 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin ise yaralanmasına yol açan teleferik kazası davasında yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmanın dördüncü seansında, kazada yaralanan tüm müştekiler sanıklardan şikayetçi olmadıklarını belirtti. Mahkeme, bu durum sonucunda tutuklu sanıkların tamamının serbest bırakılmasına karar verdi.

Duruşmada, kazada hayatını kaybeden kişinin ailesi ve yaralanan mağdurlar, kazadan sonra yaşadıkları korkunç deneyimleri paylaştı. Ancak, tüm müştekiler sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade etti. Bu durum, mahkemenin verdiği kararın temelini oluşturdu. Tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S., Serkan Y., Serdar T., Suphi K., ve Okan E.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Bu karar, kazadan sonra tutuklu bulunan sanıkların mahkemede aldıkları savunmalarla pekişti.

Bakımlar ihmal edildi

Teleferik kazasında, 12 Nisan günü kabinlerden birinin halatlarının koparak düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Kazanın ardından yapılan incelemelerde, teleferik sisteminde meydana gelen aksaklıkların ve bakımların yalnızca kağıt üzerinde yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Kazayı yaşayan müştekiler, kazanın ardından herhangi bir suçlama ve şikayetçi olma durumunda bulunmadıkları için, sanıkların tutukluluk durumunun yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Mahkeme, yaralıların ve ölen kişinin ailesinin ifade ettiği bu durum ışığında, tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.