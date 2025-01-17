29 Ağustos 2024 tarihinde Edirne Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle seyir halindeyken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 33 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Barçın Barı'nın ölümüne neden olan kazanın karar duruşması, Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Barı’nın avukatları duruşmada, sanık otomobil sürücüsü B.K.'nın daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu ve kaza anında yapılan alkol ölçümünde 300 promil alkollü olduğunu belirtti. Bu durum, kazanın sorumlusunun alkollü araç kullanmakta ısrar eden ve daha önceki suçlarına rağmen yine de araç kullanan B.K. olduğunu ortaya koyuyordu.

“Ben de alkollü arabaya biniyorum"

Ancak, sanığın avukatı Demirkan Çağlayan’ın savunması davanın seyrini değiştirdi. Çağlayan, “Edirne’de alkol tüketimi normaldir, birçok insan alkol alıp araç kullanmaktadır. Ben de alkollü arabaya biniyorum, yakalarlarsa ceza versinler,” diyerek alkolle araç kullanmanın yaygın bir davranış olduğunu iddia etti. Bu açıklama, duruşma salonunda büyük tepki topladı ve adaletin tecellisi konusunda endişelere yol açtı.

Mahkeme hakimi ise, sanık B.K.'nın kaza anında 300 promil alkollü olduğu ve daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, dava dosyasını ağır ceza mahkemesine göndermeye karar verdi. Mahkeme, kazanın kasıtlı bir şekilde yapılmış olup olmadığını değerlendirmek üzere dava dosyasının daha ağır bir mahkemeye sevk edilmesine karar verdi.

Duruşma sonunda, Barçın Barı’nın eşi Aslı Barı ve avukatları, hem adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı hem de sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Ayrıca, kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de mahkemeye sunulmuştu ve bu görüntüler, olayın detaylarını daha da netleştirdi.