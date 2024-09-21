Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Yağmur etkisiyle kontrolden çıktı

Olay, Yukarı Karaman Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Yoğun yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolcu otobüsü devrildi. Yolculardan bazıları kazanın hemen ardından yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, bölgedeki diğer vatandaşlar da yardım etmeye çalıştı.

Ambulans ve kurtarma ekipleri olay yerinde

Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis, kazanın sebebini belirlemek için olayla ilgili soruşturma başlattı.