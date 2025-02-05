Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Antalya’dan Adıyaman’a seyahat eden N.D. yönetimindeki otobüs, Zeytinada Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otobüs şoförü N.D., 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı.

Hızla müdahale edildi

Kazanın bildirilmesinin ardından, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, Gazipaşa ve Alanya’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda 8 çocuk da dahil olmak üzere toplamda 33 kişi yaralanırken, durumları ağır olan 3 kişi yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

3 kişinin durumu ağır

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralılar arasında yer alan S.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başhekim Yılmaz Güler, kazadan sonra hastanelerine kaldırılan 14 yaralıdan birinin hayatını kaybettiğini belirtti. Durumu ağır olan 3 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, diğer 5 yaralı taburcu edildi.