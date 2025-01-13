Kaza, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi ile Köroğlu Caddesi’nin kesişimindeki ışıklı kavşakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak Caddesi üzerinde ilerleyen Eren Ü. idaresindeki Fiat marka otomobil, Karacaoğlan Caddesi’nden Köroğlu Caddesi’ne geçmekte olan araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Eren Ü., yol kenarında park halindeki 07 FOG 93 plakalı bir başka araca çarptı.

Can kaybı yaşanmadı

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyük maddi hasarın meydana geldiği kazada Eren Ü. ve 07 PY 388 plakalı aracın sürücüsü, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek tedavi teklifini reddetti. Araçların kullanılamaz hale gelmesine rağmen, kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmaması sevindirici bir detay olarak öne çıktı.

Trafikte aksamalar yaşandı

Kaza nedeniyle araç parçalarının yola saçılması, trafiğin kısa süreli aksamasına neden oldu. Çevreden geçen sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, polis ve vatandaşların çabasıyla yol temizlenerek trafik yeniden normale döndü.