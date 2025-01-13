Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a dikkat çekici bir teklifte bulundu. Zelenskiy, Rusya’da esir tutulan Ukraynalı askerlerin iadesini sağlamak amacıyla, Ukrayna’nın elinde bulunan Kuzey Koreli askerlerin ülkelerine teslim edilmesini önerdi.

Esir takası çağrısı

Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın daha fazla Kuzey Koreli askeri esir alabileceğini vurguladı. “Rusya’nın Kuzey Kore’den gelen askeri yardıma bağımlı hale geldiği açıkça ortada. Putin, NATO’ya meydan okuyarak başladığı bu savaşı, şimdi Pyongyang’ın desteği olmadan sürdüremiyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, esir alınan askerlerin takası konusunda Kim Jong-Un’un iş birliği yapması durumunda, bu askerleri Kuzey Kore’ye iade etmeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, esir alınan Kuzey Koreli askerler için farklı seçeneklerin değerlendirilebileceğini belirterek, “Bu savaşın gerçeklerini yaymak ve barışı desteklemek isteyenlere bir fırsat sunulabilir” dedi.

Kuzey Koreli askerlerin durumu

Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesinde iki Kuzey Koreli askeri yaralı olarak ele geçirdiğini açıklamıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), esirlerin tıbbi yardım aldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu. Esirlerden biri, savaşmak amacıyla değil, eğitim için Rusya’ya gittiğini düşündüğünü ifade etmişti.

Zelenskiy, Kuzey Koreli askerlerin görüntülerini içeren bir video paylaşarak, kamuoyunun dikkatini esirlerin durumuna çekti. Zelenskiy’nin açıklamaları, uluslararası arenada yankı uyandırırken, Kim Jong-Un’un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği bekleniyor.