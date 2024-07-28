Serik ilçesi Yumaklar bölgesinde bugün saat 14.00’te ilk tespitlere göre elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, yangının ilk saatlerinde çekilen bir görüntü yürekleri ağza getirdi. Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Serik Belediyesine ait su ikmal aracı ile iş makinesi yangına müdahale ederken birdenbire rüzgarın etkisi ile yükselen alevler ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlerin arazöz ve iş makinesine ulaşmasına sadece birkaç metrenin kaldığı o anlarda yaşanan panik görüntülere yansıdı. Olay anı cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA