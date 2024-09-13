Antalyaspor, İngiltere'nin tanınmış futbolcularından Andros Townsend ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Başkan Sinan Boztepe ve Asbaşkan Levent Ördek hazır bulundu. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Boztepe, transfer sürecinin zorlu geçtiğini belirtti ve Townsend'in takım için büyük bir kazanç olduğunu vurguladı.

Başkan Boztepe: "İhtiyacımız olan mevkiiyi güçlendirdik"

Başkan Sinan Boztepe, Townsend'in Premier Lig’de yıllarca üst düzey performans sergilemiş bir oyuncu olduğuna dikkat çekti. “Sağ kanat mevkiini bu kadar kaliteli bir futbolcu ile güçlendirmiş olmamız bizim için çok önemli,” diyen Boztepe, Townsend’in Türkiye’de de başarılı bir performans sergileyeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, transfer sürecinde yaşanan zorluklara da değinen Boztepe, FİFA tarafından getirilen transfer engelini aşmanın kendileri için büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Asbaşkan Ördek: "Zorlu süreci mutlu sonla tamamladık"

Asbaşkan Levent Ördek, transferin tamamlanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Başkanımız her şeyi detaylıca açıkladı. Zorlu bir sürecin ardından Townsend’i kadromuza kattık. Kendisine başarılar diliyoruz,” dedi. Ördek, takımın gelecekteki hedefleri için Townsend’in önemli bir katkı sağlayacağını düşündüklerini belirtti.

Townsend: "Türkiye'de olmak harika"

İmza töreninde konuşan Andros Townsend, transfer sürecinde gösterilen çabalardan dolayı teşekkür etti. “Transferin zor bir süreç olacağını biliyorduk, ancak kulüp transfer engelini kısa süre içinde kaldırmayı başardı. Burada bulunduğum süre boyunca harika bir şehir gördüm ve kültürel değişiklikler hakkında gözlemlerim oldu. Takımın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum,” dedi.

Türk ligi ve kişisel hedefler

Townsend, Türk futbolu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İngiltere ve Türkiye ligleri arasındaki tempo farkını belirten Townsend, “Türkiye’de tempo daha yavaş. Ancak bu ligin rekabetçi ve mücadeleci yapısı beni etkiledi,” dedi. Kişisel hedeflerinden bahseden Townsend, “Takıma yardımcı olmak ve mümkünse gol atmak istiyorum. Bu sene ilk 6 içinde yer almak hedefimiz olmalı,” şeklinde konuştu.