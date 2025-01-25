Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş, 26 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetin ardından Süper Lig’deki ilk maçına çıkacak. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı takımı Antalya deplasmanında 3 puana taşımayı hedefliyor.

Beşiktaş zirveye gözünü dikti

Ligde oynadığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 31 puan toplayan Beşiktaş, 6. sırada yer alıyor. Son 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Antalyaspor’da form düşüklüğü

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, ligde oynadığı son 4 maçtan puan çıkaramadı. Akdeniz temsilcisi, kötü gidişata Beşiktaş karşısında dur demek için sahaya çıkacak.

Beşiktaş’ta eksikler ve kart sınırı

Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Paulista ve Tayyip Talha sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayacak. Beş oyuncu ise sarı kart sınırında: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Net Global Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Immobile’nin sessizliği bozulacak mı?

Beşiktaş’ta yıldız golcü Ciro Immobile, Antalyaspor karşısında gol sessizliğini bozmayı hedefliyor. Rashica, Rafa Silva ve Ernest Muçi’nin form grafiği de maçta belirleyici olacak.