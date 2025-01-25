İstanbul Bağcılar’da meydana gelen trafik kazasında, motosikletli yunus polisleriyle bir otomobil çarpıştı. Olayda 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın ayrıntıları

Kazanın, motosikletli yunus polislerinin devriye gezdiği sırada, bir otomobilin sokağa girmeye çalışırken gerçekleştiği öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 polis memuru yere düşerken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi

Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralı polis memurlarına müdahale etti ve onları hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise ifadeye alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli yunus polislerinin otomobile çarptıktan sonra yere düştükleri net bir şekilde görüldü.