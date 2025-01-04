Maçın başında, 3'üncü dakikada Eyüpspor'dan Ahmet Kutucu’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş kalecide kaldı. 6'ncı dakikada ise savunmanın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Güray Vural’ın vuruşu, kaleci Berke Özer tarafından ayakla kurtarıldı. Boşta kalan topa Gaich’in kötü vuruşu yandan auta çıktı.

İlk Yarı: 32'nci dakikada Eyüpspor, Caner Erkin’in köşe vuruşu sonrası Mame Thiam’ın golüyle 1-0 öne geçti. 35'inci dakikada Thalisson’un penaltıya neden olan hareketi sonucu Mame Thiam, ikinci golü kaydetti: 0-2. 41'inci dakikada Ahmed Kutucu'nun şutuyla Eyüpspor, 3-0 öne geçti. 45'te ise Vezo’nun sert şutuyla Antalyaspor, farkı azaltmaya yaklaştı ancak top direğin dibinden auta gitti.

İkinci Yarı: 48'inci dakikada Van de Streek’in asistinde Safuri’nin kaleci Berke Özer'in bacak arasından attığı golle Antalyaspor, 1-3 yaptı. 58'inci dakikada Gaich’in vuruşunu kaleci Berke Özer son anda kornere çeldi. 62'nci dakikada Eyüpspor, Thiam'ın pasıyla Ampem’in boş kaleye attığı golle durumu 4-1 yaptı. 66'ncı dakikada Van de Streek'in kafa vuruşu kaleci Berke tarafından kornere çeldi.

Maç, Eyüpspor’un 4-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.