İzmir’in Bornova ilçesinde 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok’tan izlediği bir akıma uyarak üzerine kolonya döküp çakmakla ateşe verdi. Ancak küçük çocuk, alevleri söndüremeyerek vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi. Olay, 17 Aralık günü Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi.

Ailesine durumu bildirerek yardım istedi

Evde tek başına olan Mert Yetiştiren, alevlerin vücudunu sardığını fark edince ailesini telefonla arayarak durumu bildirdi. Anne, çocuğunu hemen hastaneye götürmek için harekete geçti.

16 günlük yaşam mücadelesi sonuçsuz kaldı

Hastaneye kaldırılan Mert Yetiştiren, tedavi altına alındığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuk, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, yetkililer tarafından sürdürülüyor.