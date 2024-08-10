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Antalyaspor: Ataberk, Erdoğan, Güray, Bahadır, Veysel, Amar, Soner, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo. Göztepe: Ekrem, Sangare, Djalma, Heliton, Koray Günter, Taha, Solet, Yalçın, Dennis, Romulo, Kubilay.

Maçın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile Göztepe'nin oynayacağı karşılaşmayı Adana bölgesinden Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Trendyol Süper Lig 'de bugün ilk hafta fikstüründe 3 maç oynanacak. Göztepe , deplasmanda Antalyaspor 'un konuğu olacak.

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