Trendyol Süper Lig'de bugün ilk hafta fikstüründe 3 maç oynanacak. Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.
Maç ne zaman başlıyor?
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile Göztepe'nin oynayacağı karşılaşmayı Adana bölgesinden Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.
Maçın muhtemel 11'leri şu şekilde:
Antalyaspor: Ataberk, Erdoğan, Güray, Bahadır, Veysel, Amar, Soner, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo.
Göztepe: Ekrem, Sangare, Djalma, Heliton, Koray Günter, Taha, Solet, Yalçın, Dennis, Romulo, Kubilay.
Maç saat 21. 45'te başlayacak.
Maç hangi kanalda olacak?
Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak zorlu mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.