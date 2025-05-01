Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor, 2 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya geliyor. Maç Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Sporseverler, müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Konyaspor maçı yayın bilgileri

Antalyaspor - Konyaspor maçı hangi gün oynanacak?

Antalyaspor - Konyaspor maçı 2 Mayıs Cuma günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Antalyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Maç, Bein Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Yayın Platformu Kanal Numarası Digiturk 77 Kablo TV 232 Türksat Uydu Şifreli Yayın Bein Connect İnternet Üzerinden Şifreli Yayın

Maçı Bein Sports 1 üzerinden canlı izlemek için geçerli bir abonelik gerekmektedir.

Antalyaspor - Konyaspor maçı nerede oynanacak?

Antalyaspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşma, Antalya'da yer alan Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

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