Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor, 2 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya geliyor. Maç Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Sporseverler, müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.
Antalyaspor - Konyaspor maçı yayın bilgileri
Antalyaspor - Konyaspor maçı hangi gün oynanacak?
Antalyaspor - Konyaspor maçı 2 Mayıs Cuma günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Antalyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Maç, Bein Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
|Yayın Platformu
|Kanal Numarası
|Digiturk
|77
|Kablo TV
|232
|Türksat Uydu
|Şifreli Yayın
|Bein Connect
|İnternet Üzerinden Şifreli Yayın
Maçı Bein Sports 1 üzerinden canlı izlemek için geçerli bir abonelik gerekmektedir.
Antalyaspor - Konyaspor maçı nerede oynanacak?
Antalyaspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşma, Antalya'da yer alan Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
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