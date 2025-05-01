İzmir'de binlerce işçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir araya geldi. Emekçilerle beraber 1 Mayıs’ı kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Ne güzel sizleri birlikte görmek. Ne güzel böyle bir mücadele verdiğinizi görmek. İnanıyorum ki bu ülke emekçilerin birlikteliği ve onların emekleri ile güzelleşecek. Ve hep beraber aydınlığa kavuşacağız. Bayramınız kutlu olsun” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’ı makamında ağırladı. Ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için işçilerle alana çıktı. Makamdaki programa İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul da katıldı.

Başkan Dr. Cemil Tugay önce Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçilerle Basmane'de buluştu. Ardından Birleşik Metal İş Sendikası kortejine geldi. İzmir Limanı'nda toplanan Belediye-İş Sendikası kortejine de katılan Başkan Tugay, “Güzel bir gelecek hayal ettiğinizi biliyorum. Bilin ki bu hayalin bir parçasıyız. Bugün, yarın ve her zaman emeğin, emekçinin yanında olacağız. Örgütlü mücadelenizi destekliyorum. Emekle ülkemizin güzelleşeceğini, her şeyin daha iyiye gideceğini biliyoruz” dedi.

CHP korteji ile Gündoğdu Meydanı'na yürüdü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, daha sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Lozan Meydanı'na kadar yürüdü. Esnafın ve işçilerin bayramını kutlayan Tugay, CHP İzmir İl Örgütü'nün Lozan Meydanı'ndaki kortejine katıldı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile CHP İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili yer aldı. Kortej, Cumhuriyet Meydanı'na kadar “Hak, hukuk, adalet” sloganları ile yürüdü.

“Arzu ettiğimiz özgürlüklere kavuşacağız”

Binlerce yurttaşın katıldığı Gündoğdu Meydanı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, işçilerin bayramını kutladı. Tugay, “Bugün 1 Mayıs, bugün sizlerin bayramı. Alandaki bu kalabalığı görünce, ülkenin her bir köşesinde harcanan emekleri tekrar hatırlayınca, anlıyorum ki bu ülke emekle ayakta duruyor. Ne güzel sizleri birlikte görmek. Ne güzel böyle bir mücadele verdiğinizi görmek. Ve inanıyorum ki bu ülke emekçilerin birlikteliği ile onların emekleri ile güzelleşecek. Ve hep beraber aydınlığa kavuşacağız. Arzu ettiğimiz özgürlüklere kavuşacağız. Bayramınız kutlu olsun” dedi.

“Bu güzel sabahın da sahipleri burada”

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da CHP Grubu adına herkesi yürekten selamladığını ifade ederek “1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın emek, yaşasın devrimciler. Her gecenin bir sabahı var. Görüyorum ki bu güzel sabahın da sahipleri burada. Ben buradan Silivri’deki tutsaklarımıza, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na hepiniz adına selam yolluyorum. Haklılar kazanacak, emekçiler kazanacak, biz kazanacağız” diye konuştu.

Alandaki program konuşmalar ve İlkay Akkaya konseri ile devam etti.