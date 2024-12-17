Antalyaspor ve Muşspor, Türkiye Ziraat Kupası 5. turunda karşılaşacak.

Takımların lig performansı

Muşspor, son dönemdeki lig performansıyla dikkat çekiyor. Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde 6. sırada yer alıyor ve 25 puana sahip. Bu istikrarlı performans, takımın moral ve motivasyonunu üst düzeye taşıyor.

Antalyaspor ise ligde 8. sırada ve 21 puana sahip. Son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak istikrarsız bir görüntü sergileyen Antalyaspor, Ziraat Kupası’nda daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Muşspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 18 Aralık 2024, Çarşamba

Saat: 13.00

Stadyum: Muş Şehir Stadı

Hakem: Y. Ziya Gündüz