Bu karar, müzik dünyasında geniş yankı uyandırırken, Türkiye'deki Ahmet Kaya tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.

Brezilya Mahkemesi Adele'e Karşı İntihal Kararı Verdi

Brezilyalı besteci Toninho Geraes, Adele'in "Million Years Ago" şarkısının, "Mulheres" adlı samba klasiğiyle benzerlik gösterdiğini iddia ederek dava açtı. Brezilya'nın Rio de Janeiro Altıncı Ticaret Mahkemesi Yargıcı Victor Torres, ünlü İngiliz şarkıcısının şarkısının dünya genelindeki dijital ve fiziksel platformlardan kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, şarkıyı yayımlayan Sony ve Universal'e, karara uyulmadığı takdirde her bir ihlal için 8 bin dolar ceza uygulanacağını duyurdu.

Brezilya Müziği İçin Dönüm Noktası

Geraes'in avukatı Fredimio Trotta, mahkemenin kararını Brezilya müziği için tarihi bir adım olarak nitelendirerek, “Uluslararası sanatçılar, Brezilya müziğini kopyalamadan önce iki kez düşünecekler” şeklinde açıklamalarda bulundu. Avukat, tüm dijital platformların ve yayıncıların bu karardan haberdar edileceğini belirterek, konunun uluslararası alanda daha fazla gündem olacağına dikkat çekti.

Ahmet Kaya Tartışmaları Geri Döndü

Adele'in şarkısı, 2015 yılında Türkiye'de Ahmet Kaya hayranları tarafından büyük bir tartışmaya yol açmıştı. Türk müzikseverler, Adele'in "Million Years Ago" şarkısının, Ahmet Kaya'nın 1985 tarihli "Acılara Tutunmak" şarkısının melodisiyle benzerlik taşıdığını iddia etmişti. Müzik eleştirmeni Osman İşmen, iki şarkı arasındaki melodik benzerliğin net bir şekilde tespit edildiğini ve bu eserlerin adeta “birebir örtüştüğünü” ifade etmişti.